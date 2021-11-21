СМИ узнали, останется ли Карпин тренером сборной России

В ближайшее время тренер сборной России Валерий Карпин объявит, что продолжит работу, несмотря на неудачу в групповом отборочном турнире чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник среди игроков национальной команды.
Карпин останется на посту как минимум до мартовских стыковых матчей. Тренер намерен объявить об этом в YouTube-программе «Коммент.Шоу».
В начале недели Карпин допустил, что покинет пост до начала стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022 года.
«Я не знаю, думаю. Могу предположить, что тренером сборной в стыковых матчах буду не я. Контракт продлен до марта? Да. Мне надо отдохнуть и проанализировать», — сказал он.
Неделю назад сборная России проиграла Хорватии 0:1 и лишилась прямой путевки на чемпионат мира 2022. Теперь команда может попасть на турнир только через стыковые матчи. Жеребьевка состоится 26 ноября. Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года.
Карпин возглавил сборную России нынешним летом. Его контракт был рассчитан до конца года, но автоматически продлен до конца отборочного турнира.