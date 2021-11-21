СМИ узнали, останется ли Карпин тренером сборной России

В ближайшее время тренер сборной России Валерий Карпин объявит, что продолжит работу, несмотря на неудачу в групповом отборочном турнире чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник среди игроков национальной команды.

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Карпин останется на посту как минимум до мартовских стыковых матчей. Тренер намерен объявить об этом в YouTube-программе «Коммент.Шоу».

В начале недели Карпин допустил, что покинет пост до начала стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022 года.

«Я не знаю, думаю. Могу предположить, что тренером сборной в стыковых матчах буду не я. Контракт продлен до марта? Да. Мне надо отдохнуть и проанализировать», — сказал он.

Неделю назад сборная России проиграла Хорватии 0:1 и лишилась прямой путевки на чемпионат мира 2022. Теперь команда может попасть на турнир только через стыковые матчи. Жеребьевка состоится 26 ноября. Стыковые матчи пройдут в марте 2022 года.