«Зенит» захотел сохранить Азмуна

Петербургский футбольный клуб «Зенит» планирует сохранить в составе нападающего Сердара Азмуна.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает «РБК-Спорт», сине-бело-голубые собираются возобновить с игроком переговоры о новом контракте в декабре. Отмечается, что Азмун может остаться в Санкт-Петербурге, но приоритетным вариантом для представителей футболиста является переход в клуб одной из топовых европейских лиг.

При этом «Зенит» пока не получал предложений от французского «Лиона», проявляющего интерес к иранцу, и от других клубов.

Действующее соглашение 26-летнего форварда с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года. В этом сезоне он провёл в составе сине-бело-голубых 18 матчей, забил девять мячей и отдал четыре результативных передач.