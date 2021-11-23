«МЮ» без Сульшера обыграл «Вильярреал»

Сегодня, 23 ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встречались испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу англичан.
Первый гол в матче на 78-й минуте забил форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Затем отличился Джейдон Санчо. Маркус Рашфорд с левого края вошёл в штрафную и сделал пас в центр, Бруну Фернандеш отдал дальше на Санчо, который пробил под перекладину.
Команды выступают в группе F. Англичане возглавляют турнирную таблицу квартета. Подопечные Майкла Кэррика в 5 матчах турнира набрали 10 очков, одержав 3 победы, 1 раз потерпев поражение и 1 раз сыграв вничью, суммарно забив 9 мячей, а пропустив 7. На 2-м месте в группе F расположился «Вильярреал». Испанцы в 5 играх ЛЧ набрали 7 очков, потерпев 2 поражения, одержав 2 победы и 1 раз сыграв вничью, суммарно забив 9 мячей, а пропустив 7.