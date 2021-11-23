«МЮ» без Сульшера обыграл «Вильярреал»

Сегодня, 23 ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встречались испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу англичан.

Фото: ERIC ALONSO/GETTY IMAGES ERIC ALONSO/GETTY IMAGES

Первый гол в матче на 78-й минуте забил форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Затем отличился Джейдон Санчо. Маркус Рашфорд с левого края вошёл в штрафную и сделал пас в центр, Бруну Фернандеш отдал дальше на Санчо, который пробил под перекладину.