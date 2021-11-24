Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал автором победного гола в гостевом матче с «Вильярреалом» (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: Phil Noble/Reuters Phil Noble/Reuters

Форвард забил третий победный мяч в одном розыгрыше главного клубного турнира Европы в последние 15 минут игр. Это рекорд Лиги чемпионов (без учета встреч, которые заканчивались в дополнительное время).

Английский клуб набрал десять очков в группе F и пробился в 1/8 финала турнира. На счету 36-летнего португальца в этой Лиге чемпионов пять матчей и шесть голов.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

До перехода в английский клуб Роналду был игроком туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.