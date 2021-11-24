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Семин оценил игру Дзюбы в матче с "Мальме"

Газета.Ruиещё 22
1 час назад

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал результат матча петербургского «Зенита» с «Мальме» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Семин оценил игру Дзюбы в матче с "Мальме"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Лиге чемпионов простых игр не бывает. «Челси» тоже пришлось непросто в Швеции. Когда команда настроена и ее гонят болельщики, любому сопернику тяжело.

Поздравляю «Зенит» с выполнением задачи и выходом в евровесну. Дзюба не забил пенальти? Нормально Артем сыграл, полезно», — приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, единственный мяч в составе «Мальме» забил Серен Рикс. На 53-й минуте «Зенит» получил право на пенальти, который не смог реализовать Артем Дзюба. В самом конце поединка счет сравнял Ярослав Ракицкий, реализовавший 11-метровый.

Клуб с берегов Невы потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако весной клуб сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

В заключительном матче группового этапа подопечные Сергея Семака сыграют с лондонским «Челси». Встреча состоится 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Ранее экс-хавбек «Зенита» Роман Широков назвал пенальти на Дзюбе цирком.

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