Роналду сорвался на партнеров по команде в раздевалке

В социальных сетях активно обсуждается видео с португальским форвардом Криштиану Роналду, которое появилось в документальном сериале про туринский "Ювентус" под названием "Все или ничего".

Фото: Reuters Reuters

На видео показано, как в прошлом сезоне португалец закатил истерику в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" — "Порту". Первый матч в Португалии завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1, а после первого тайма в ответном матче туринский клуб опять проигрывал — 0:1. В перерыве Роналду зашел в раздевалку и начал кричать на партнеров по команде.

"Дерьмо! Мы играем как дерьмо!" — несколько раз воскликнул форвард.

Он также бросил свою футболку на пол. Успокоить нападающего попытался колумбийский хавбек Хуан Куадрадо.

"Успокойся. Ты должен быть примером для всех!" — сказал он португальцу.

Роналду ответил, что говорит и про себя тоже. А также добавил: "Мы вообще не играем! Это Лига чемпионов! У нас должен быть характер!".

Ronaldo's backlash after the 1st half time against Porto in the #UCL last season... pic.twitter.com/jMLAcNF37X— Juve Canal (@juve_canal) November 25, 2021

Во второй половине встречи итальянцы сумели выправить ситуацию и вышли вперед — 2:1. Игра перешла в овертайм, где соперники по разу поразили ворота друг друга. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Юве", но благодаря правилу выездного гола в 1/4 финала пробились португальцы.

После матча Роналду был очень разочарован и даже заплакал в раздевалке. Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

По окончании прошлого сезона португалец вернулся в "Манчестер Юнайтед", за который уже выступал с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.