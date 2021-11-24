Россия увеличила отрыв от Украины в рейтинге УЕФА

Благодаря ничьей в матче петербургского «Зенита» с «Мальме» (1:1) в рамках пятого тура отборочного этапа Лиги чемпионов Россия набрала 0,2 балла в копилку рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Таким образом, Россия увеличила отрыв от ближайшего преследователя — Украины. У отечественных клубов по итогам последних пяти сезонов 32,282 балла (десятое место). У украинских — 31,4 балла (11).

Напомним, представитель Украины, киевское «Динамо», на этой же стадии уступило на своем поле мюнхенской «Баварии» со счетом 1:2.

На этой неделе клубы из России проведут еще два матча в еврокубках. 24 ноября московский «Спартак» на своем поле сыграет с «Наполи» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Начало в 18.30 (мск).

25 ноября «Локомотив» в Москве померится силами с римским «Лацио». Стартовый свисток для команд прозвучит в 20.45 (мск).