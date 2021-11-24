Тренер "Спартака" обвинил Спаллети во лжи

«Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано. Он такой же тренер, как и я, неважно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку», — передает слова Витории «Чемпионат».