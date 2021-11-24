Тренер "Спартака" обвинил Спаллети во лжи

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория на послематчевой пресс-конференции рассказал о своих эмоциях после отказа тренера соперника пожать ему руку после финального свистка.
«Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано. Он такой же тренер, как и я, неважно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку», — передает слова Витории «Чемпионат».
Напомним, что главный тренер «Наполи» Лучано Спаллети отказался пожать руку Витории после окончания матча. Встреча между командами состоялась сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба. Эта победа позволила «Спартаку» выйти на первое место группы С в Лиге Европы.
Лучано Спаллети возглавляет «Наполи» с мая 2021 года. В России специалист известен по своей работе с питерским «Зенитом», во главе которого он два раза становился чемпионом России.
Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Ашот Хачатурянц отреагировал на победу красно-белых над «Наполи».