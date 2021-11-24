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Тренер "Спартака" обвинил Спаллети во лжи и впредь отказался пожимать ему руку

Газета.Ruиещё 25
54 минуты назад

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория на послематчевой пресс-конференции рассказал о своих эмоциях после отказа тренера соперника пожать ему руку после финального свистка.

Тренер "Спартака" обвинил Спаллети во лжи
Фото: Armando Franca/APArmando Franca/AP

«Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано. Он такой же тренер, как и я, неважно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку», — передает слова Витории «Чемпионат».

Напомним, что главный тренер «Наполи» Лучано Спаллети отказался пожать руку Витории после окончания матча. Встреча между командами состоялась сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба. Эта победа позволила «Спартаку» выйти на первое место группы С в Лиге Европы.

Лучано Спаллети возглавляет «Наполи» с мая 2021 года. В России специалист известен по своей работе с питерским «Зенитом», во главе которого он два раза становился чемпионом России.

Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Ашот Хачатурянц отреагировал на победу красно-белых над «Наполи».

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