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Стефано Пиоли подпишет новый контракт с «Миланом» уже сегодня

Чемпионат.comиещё 3
42 минуты назад

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подпишет новый контракт с клубом уже сегодня, сообщает Николо Скира в своём «твиттере».

Пиоли сегодня подпишет новый контракт с «Миланом»
Фото: ReutersReuters

По информации источника, сделка уже завершена. Тренер продлит контракт с клубом до 2023 года с опцией продления до 2024 года. В год тренер будет получать € 3 млн плюс бонусы.

Напомним, Пиоли возглавил клуб в октябре 2019 года, сменив на этом посту Марко Джампаоло. В июле 2020 года Стефано был близок к увольнению, а его место мог занять Ральф Рангник, ныне занимающий пост руководителя по спорту и развитию московского «Локомотива». Однако в последний момент руководство «Милана» отменило назначение немца, даже несмотря на согласованный предварительный контракт.

Недавно «Милану» удалось обновить клубный рекорд по количеству очков за 12 туров с момента перехода соревнования на трёхочковую систему. Подопечные Пиоли заработали 32 очка за 12 матчей.

Футбол,Марко Джампаоло,Ральф Рангник,Стефано Пиоли,Локомотив,
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