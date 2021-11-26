Пиоли сегодня подпишет новый контракт с «Миланом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подпишет новый контракт с клубом уже сегодня, сообщает Николо Скира в своём «твиттере».

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По информации источника, сделка уже завершена. Тренер продлит контракт с клубом до 2023 года с опцией продления до 2024 года. В год тренер будет получать € 3 млн плюс бонусы.

Напомним, Пиоли возглавил клуб в октябре 2019 года, сменив на этом посту Марко Джампаоло. В июле 2020 года Стефано был близок к увольнению, а его место мог занять Ральф Рангник, ныне занимающий пост руководителя по спорту и развитию московского «Локомотива». Однако в последний момент руководство «Милана» отменило назначение немца, даже несмотря на согласованный предварительный контракт.