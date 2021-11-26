Журналист Орлов о Дзюбе: Артем уже не игрок основы

Журналист Геннадий Орлов оценил игру форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в матче Лиги чемпионов против «Мальме».
«Дзюба в матче с «Мальме» не был одним из лучших. Да, он заработал пенальти, но он и не забил пенальти. Артём уже не игрок основы, к сожалению. Он не тянет команду, как делал раньше», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, единственный мяч в составе «Мальме» забил Серен Рикс. На 53-й минуте «Зенит» получил право на пенальти, который не смог реализовать Артем Дзюба. В самом конце поединка счет сравнял Ярослав Ракицкий, реализовавший 11-метровый.
Клуб с берегов Невы потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако весной клуб сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.
В заключительном матче группового этапа подопечные Сергея Семака сыграют с лондонским «Челси». Встреча состоится 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.