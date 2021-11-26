Журналист Орлов о Дзюбе: Артем уже не игрок основы

«Дзюба в матче с «Мальме» не был одним из лучших. Да, он заработал пенальти, но он и не забил пенальти. Артём уже не игрок основы, к сожалению. Он не тянет команду, как делал раньше», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».