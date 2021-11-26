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Журналист Орлов о Дзюбе: Артем уже не игрок основы

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Журналист Геннадий Орлов оценил игру форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в матче Лиги чемпионов против «Мальме».

Журналист Орлов о Дзюбе: Артем уже не игрок основы
Фото: ТАССТАСС

«Дзюба в матче с «Мальме» не был одним из лучших. Да, он заработал пенальти, но он и не забил пенальти. Артём уже не игрок основы, к сожалению. Он не тянет команду, как делал раньше», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, единственный мяч в составе «Мальме» забил Серен Рикс. На 53-й минуте «Зенит» получил право на пенальти, который не смог реализовать Артем Дзюба. В самом конце поединка счет сравнял Ярослав Ракицкий, реализовавший 11-метровый.

Клуб с берегов Невы потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако весной клуб сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

В заключительном матче группового этапа подопечные Сергея Семака сыграют с лондонским «Челси». Встреча состоится 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Футбол,Артем Дзюба,Сергей Семак,Ярослав Ракицкий,Геннадий Орлов,Зенит,
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