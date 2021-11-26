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Украинским фанатам запретили вывешивать баннер про Луганск

Алиса Селезнёва
1 час назад

Болельщикам футбольного клуба «Заря» запретили разворачивать баннер с надписью «Луганск - это Украина» в ходе матча с «Ромой», который проходил в Риме. Об этом со ссылкой на журналиста Эндрю Тодоса пишет РИА Новости.

Украинским фанатам запретили вывешивать баннер про Луганск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стюарды не разрешили баннер «Луганск - это Украина» в этот вечер, назвав его политическим», - рассказал Тодос.

При этом издание Tribuna.com отмечает, что «украинским болельщикам удалось пронести похожий баннер в другой части стадиона».

В ходе матча пятого тура Лиги Конференций «Заря» проиграла «Роме» со счетом 0:4 и лишилась шансов на выход в плей-офф.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

Футбол,РИА Новости,
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