Украинским фанатам запретили вывешивать баннер про Луганск

Болельщикам футбольного клуба «Заря» запретили разворачивать баннер с надписью «Луганск - это Украина» в ходе матча с «Ромой», который проходил в Риме. Об этом со ссылкой на журналиста Эндрю Тодоса пишет РИА Новости.
«Стюарды не разрешили баннер «Луганск - это Украина» в этот вечер, назвав его политическим», - рассказал Тодос.
При этом издание Tribuna.com отмечает, что «украинским болельщикам удалось пронести похожий баннер в другой части стадиона».
В ходе матча пятого тура Лиги Конференций «Заря» проиграла «Роме» со счетом 0:4 и лишилась шансов на выход в плей-офф.
С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.