Украинским фанатам запретили вывешивать баннер про Луганск

Болельщикам футбольного клуба «Заря» запретили разворачивать баннер с надписью «Луганск - это Украина» в ходе матча с «Ромой», который проходил в Риме. Об этом со ссылкой на журналиста Эндрю Тодоса пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Стюарды не разрешили баннер «Луганск - это Украина» в этот вечер, назвав его политическим», - рассказал Тодос.

При этом издание Tribuna.com отмечает, что «украинским болельщикам удалось пронести похожий баннер в другой части стадиона».

В ходе матча пятого тура Лиги Конференций «Заря» проиграла «Роме» со счетом 0:4 и лишилась шансов на выход в плей-офф.