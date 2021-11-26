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Источник: «Эвертон» начал переговоры по трансферу Захаряна

Спорт-Экспрессиещё 2
28 минут назад

«Эвертон» интересуется полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном, сообщает Tuttomercatoweb.

«Эвертон» начал переговоры по трансферу Захаряна
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, английский клуб уже начал контактировать с бело-голубыми по поводу потенциальной сделки. Сумма возможного трансфера 18-летнего россиянина оценивается в более чем 10 миллионов евро. Отмечается, что стороны быстро налаживают контакт между собой.

В сезоне-2021/22 Захарян провел 15 матчей за «Динамо», на его счету 3 гола и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 9 миллионов евро.

Футбол,Арсен Захарян,Динамо,
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