«Эвертон» начал переговоры по трансферу Захаряна

По информации источника, английский клуб уже начал контактировать с бело-голубыми по поводу потенциальной сделки. Сумма возможного трансфера 18-летнего россиянина оценивается в более чем 10 миллионов евро. Отмечается, что стороны быстро налаживают контакт между собой.