Стало известно, кто заменит Рангника в «Локомотиве»

По данным обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера, Ральфа Рангника во главе спортивного блока «Локомотива» заменит его правая рука и партнёр по консалтинговому агентству Ларс Корнетка.

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Корнетка погружён в дела «Локо», уже участвовал во многих клубных процессах вместе с Рангником, и ему не потребуется времени, чтобы войти в курс дел.

В четверг, 25 ноября, издание The Athletic сообщило, что до 31 мая следующего года Рангник будет исполнять обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».