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Стало известно, кто заменит Рангника в «Локомотиве»

Спорт-Экспрессиещё 2
1 час назад

По данным обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера, Ральфа Рангника во главе спортивного блока «Локомотива» заменит его правая рука и партнёр по консалтинговому агентству Ларс Корнетка.

Стало известно, кто заменит Рангника в «Локомотиве»
Фото: EPAEPA

Корнетка погружён в дела «Локо», уже участвовал во многих клубных процессах вместе с Рангником, и ему не потребуется времени, чтобы войти в курс дел.

В четверг, 25 ноября, издание The Athletic сообщило, что до 31 мая следующего года Рангник будет исполнять обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

После этого 63-летний немец станет консультантом «МЮ» — соглашение будет действовать еще два года. По информации The Times, это было одним из ключевых условий, которое Рангник поставил на переговорах с «Юнайтед», — он хотел в дальнейшем получить одну из руководящих должностей и влиять на развитие команды.

Футбол,Ральф Рангник,Локомотив,Манчестер Юнайтед,
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