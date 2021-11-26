Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Пашинян заявил, что Армения готова начать демаркацию границ с Азербайджаном

ТАСС
2 часа назад

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Армения готова приступить к процессу демаркации и делимитации границ с Азербайджаном. Об этом в пятницу в Сочи на встрече с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я думаю, что сегодня мы собрались не для того, чтобы только озвучить проблемы, а обсудить решения тех проблем, которые существуют. Я тоже говорил, что Армения готова приступить к процессу делимитации и демаркации границы. Тема открытия всех транспортных и экономических коммуникаций тоже очень важна для нас, и мы искренне заинтересованы, чтобы решить эти вопросы", - отметил он.

По словам премьера, ситуация на армяно-азербайджанской границе является кризисной, ВС Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении.

"Хочу подчеркнуть, что ситуация не столь стабильна, как хотелось бы. После 9 ноября прошлого года несколько десятков людей погибли с обоих сторон, инциденты случается и в Нагорном Карабахе. С 12 мая сего года мы имеем фактически кризисную ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении", - заявил Пашинян.

Футбол,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители