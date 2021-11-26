Пашинян заявил, что Армения готова начать демаркацию границ с Азербайджаном

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Армения готова приступить к процессу демаркации и делимитации границ с Азербайджаном. Об этом в пятницу в Сочи на встрече с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я думаю, что сегодня мы собрались не для того, чтобы только озвучить проблемы, а обсудить решения тех проблем, которые существуют. Я тоже говорил, что Армения готова приступить к процессу делимитации и демаркации границы. Тема открытия всех транспортных и экономических коммуникаций тоже очень важна для нас, и мы искренне заинтересованы, чтобы решить эти вопросы", - отметил он.

По словам премьера, ситуация на армяно-азербайджанской границе является кризисной, ВС Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении.