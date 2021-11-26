Карпин прокомментировал итоги жеребьевки стыковых матчей сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итога жеребьевки стыковых матчей к чемпионату мира, в результате которой его подопечным предстоит сыграть против Польши и, в случае успеха, против победителя пары Швеция — Чехия.
Специалист затруднился сказать, повезло ли России с соперниками, но отметил, что хотел бы сыграть матчи в Москве на стадионе «Лужники».
«Матчи пройдут через четыре месяца, все еще может поменяться – и у нас, и у сборных, против которых нам играть. Хотелось бы, естественно, сыграть в «Лужниках». Хотелось бы полный стадион, но в наше ковидное время не знаешь, что и как будет во всех регионах» - сказал Карпин в прямом эфире телеканала «МатчТВ».
Напомним, несколькими днями ранее Карпин говорил о том, что хотел бы в стыковых матчах сыграть против Македонии.