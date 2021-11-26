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Карпин прокомментировал итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022

Свободная прессаиещё 14
33 минуты назад

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итога жеребьевки стыковых матчей к чемпионату мира, в результате которой его подопечным предстоит сыграть против Польши и, в случае успеха, против победителя пары Швеция — Чехия.

Карпин прокомментировал итоги жеребьевки стыковых матчей сборной России
Фото: ТАССТАСС

Специалист затруднился сказать, повезло ли России с соперниками, но отметил, что хотел бы сыграть матчи в Москве на стадионе «Лужники».

«Матчи пройдут через четыре месяца, все еще может поменяться – и у нас, и у сборных, против которых нам играть. Хотелось бы, естественно, сыграть в «Лужниках». Хотелось бы полный стадион, но в наше ковидное время не знаешь, что и как будет во всех регионах» - сказал Карпин в прямом эфире телеканала «МатчТВ».

Напомним, несколькими днями ранее Карпин говорил о том, что хотел бы в стыковых матчах сыграть против Македонии.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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