Карпин прокомментировал итоги жеребьевки стыковых матчей сборной России

«Матчи пройдут через четыре месяца, все еще может поменяться – и у нас, и у сборных, против которых нам играть. Хотелось бы, естественно, сыграть в «Лужниках». Хотелось бы полный стадион, но в наше ковидное время не знаешь, что и как будет во всех регионах» - сказал Карпин в прямом эфире телеканала «МатчТВ».