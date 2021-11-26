Россия сыграет с Польшей в стыковых матчах чемпионата мира-2022

Сборная Россия сыграет с Польшей в первом стыковом матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года.
В случае победы россиян ждет домашняя встреча с победителем пары Швеция - Чехия.
Команда Валерия Карпина проведет первый матч на домашнем поле 24 марта.
Финальные стыковые матчи запланированы на 29 марта.
Неделю назад сборная России проиграла Хорватии 0:1 и лишилась прямой путевки на чемпионат мира 2022. После этой неудачи главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что покинет свой пост до начала стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022 года.