Португалец, англичанин и лучший игрок мира: чем известна сборная Польши

Сборной России по итогам жеребьёвки полуфиналов в стыковых матчах отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре достался один из самых неудобных соперников — команда Польши. Крепкая европейская сборная во главе с одним из лучших футболистов мира Робертом Левандовски готова доставить команде Валерия Карпина массу проблем. Рассказываем подробнее о поляках.

Фото: LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT via w/Global Look Press LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT via w/Global Look Press

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Сборная Польши сносно провела отборочный турнир, уступив первую строчку в группе лишь признанному фавориту — Англии. При этом поляки проиграли лишь одну встречу родоначальникам футбола и до последнего бились с ними за лидерство. Однако выйти на мундиаль напрямую помешали встречи с Венгрией — на выезде поляки сыграли вничью, а дома потерпели поражение.

Евро-2020 Польша, как и Россия, хочет поскорее забыть. Там команда, несмотря на усилия Левандовски, набрала лишь одно очко в трёх матчах и очень быстро упаковала вещи домой.

Примерно то же самое произошло на первенствах континента в 2008 и 2012 годах, а вот на Евро-2016 поляки сыграли прилично. Команда дошла до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти проиграла будущим триумфаторам турнира португальцам.

С чемпионатом мира у Польши отношения сложнее. С 1990 года команда лишь три раза выходила в финальную стадию турнира и всякий раз заканчивала выступление на групповом этапе. Особенно обидным для польских фанатов стал мундиаль 2018 года в России. Там Левандовски и компания неожиданно заняли последнее место в не самой грозной группе с Японией, Колумбией и Сенегалом.

Состав

Особняком стоит фигура Роберта Левандовски, который 29 ноября с большой долей вероятности станет обладателем «Золотого мяча». Это должно было произойти ещё в прошлом году, но из-за коронавируса премию решили не вручать. Левандовски не отчаялся и выдал ещё один суперсезон в «Баварии», наколотив за календарный год больше шести десятка голов. Вряд ли приз может уйти кому-то другому.

Левандовски способен в одиночку придумать и решить эпизод практически любой сложности, но ему как центрфорварду для эффективной игры всё же требуется поддержка партнёров по команде. Среди них можно отметить Петра Зелиньски из «Наполи», хорошо знакомого российским болельщикам Гжегоша Крыховяка из «Краснодара» и Матеуша Клиха из «Лидса». Все эти футболисты выступают в полузащите. В атаке же есть Аркадиуш Милик из «Марселя» и Кшиштоф Пёнтек из «Герты».

Самой слабой у поляков выглядит линия обороны, там именитые футболисты практически отсутствуют. Исключением является перспективный англичанин из «Астон Виллы» Мэттью Кэш, который неожиданно обнаружил в себе польские корни и натурализовался.

Ворота же защищает голкипер с мировым именем Войцех Щесны из «Ювентуса», но и ему часто не под силу исправлять косяки защитников. В итоге команда пропустила в отборе 11 мячей — это на пять больше, чем у сборной России.

Тренер

Сборную Польши возглавляет иностранный специалист — португалец Паулу Соуза. С командой он работает сравнительно недавно, год исполнится только в январе. Хотя Карпин по продолжительности нахождения у руля российской сборной ему сильно уступает.

Соузу даже как-то сватали в главные тренеры «Зенита», однако и без петербургской команды его солидно помотало по Европе. Он тренировал несколько английских клубов, работал в «Фиорентине» и «Базеле», возглавлял «Бордо» и даже венгерский «Видеотон». Была у Соузы даже странная командировка в Китай.

Так что с опытом у 51-летнего специалиста проблем никаких, правда, его часто критикуют за отсутствие собственного тренерского стиля. Всякий раз Соуза подстраивался под клубные реалии и выбирал схему, исходя из возможностей футболистов. В сборной Польши эти возможности достаточно высоки, так что у португальца есть все шансы построить себе там неплохую карьеру.

История встреч

Сборная России провела с Польшей пять матчей. Последний раз это произошло совсем недавно — минувшим летом накануне старта финальной стадии Евро-2020. Однако делать какие-то выводы по тому матчу бессмысленно. Встреча завершилась вничью, а обе команды играли не в оптимальных составах и не ставили перед собой задачу победить любой ценой.

Нечто похожее происходило и в трёх других товарищеских встречах, которые случились в 2007, 1998 и 1996 годах. Команды в них по разу обменялись победами с преимуществом в два мяча, а однажды свели встречу к результативной ничьей — 2:2.

Единственной серьёзной зарубой россиян с поляками был поединок на групповом этапе Евро-2012, на котором Польша выступала в качестве хозяйки. Россияне вышли вперёд усилиями Алана Дзагоева, но во втором тайме не смогли удержать преимущество и пропустили гол от Якуба Блащиковски. Ничейный результат в той встрече был справедлив, а обе команды в итоге остались без плей-офф.