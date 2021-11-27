Черчесов согласился возглавить сборную Польши

Бывший наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что он согласится возглавить сборную Польши, если ему поступит такое предложение, передает "Спорт-Экспресс".

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"Соглашусь ли я возглавить сборную Польшу до стыков? Во-первых, у нее есть наставник. Во-вторых, если предложат — да. Если РФС предложит вернуться? Тоже соглашусь", - сказал Черчесов.

Напомним, что Россия сыграет первый стыковой матч со сборной Польши. Встреча состоится 24 марта 2022 года. На турнир в Катаре уже отобрались 13 европейских сборных. Это представители Англии, Бельгии, Германии, Голландии, Дании, Испании, Сербии, Франции, Хорватии и Швейцарии. Подопечные Валерия Карпина завершили выступление в отборочном турнире к чемпионату мира – 2022 на втором месте. Это не позволило россиянам отобраться на турнир напрямую.