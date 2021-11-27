В Польше отреагировали на слова Черчесова о готовности возглавить сборную

Руководство Польского футбольного союза (PZPN) довольно работой главного тренера сборной Польши Паулу Соузы и не собирается менять его. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе PZPN.

Фото: © EPA-EFE/Maciej Kulczynski © EPA-EFE/Maciej Kulczynski

26 ноября команда Польши стала соперником сборной России по полуфиналу раунда плей-офф квалификации чемпионата мира - 2022. Матч между ними состоится 24 марта, его победитель 29 марта на своем поле встретится с сильнейшим в противостоянии команд Швеции и Чехии. После завершения жеребьевки бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил изданию "Спорт-Экспресс", что может возглавить сборную Польши, если такое предложение поступит.

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"Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Польский футбольный союз доволен его работой. В последние пару месяцев мы уже заявляли, что изменение позиции по этому вопросу невозможно до завершения отборочного турнира к чемпионату мира или конца самого турнира", - сообщили ТАСС в пресс-службе Польского футбольного союза.

"Паулу Соуза работает хорошо, и Польский футбольный союз не задумывается о каких-либо изменениях на этой позиции", - подчеркнули в организации.

Паулу Соузе 51 год, он был назначен на пост главного тренера сборной Польши в январе 2021 года. В PZPN официально не сообщали срок контракта португальского специалиста. Ранее он занимал пост главного тренера в английских "Куинз Парк Рейнджерс", "Суонси" и "Лестере", венгерском "Видеотоне", израильском "Маккаби" (Тель-Авив), швейцарском "Базеле", итальянской "Фиорентине", китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и французском "Бордо". За время тренерской карьеры на его счету пять титулов - обладатель Кубка венгерской лиги (2011/12) и Суперкубка Венгрии (2011, 2012), чемпион Израиля (2013/14) и чемпион Швейцарии (2014/15).