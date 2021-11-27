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«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче АПЛ

RT на русскомиещё 4
1 час назад

«Ливерпуль» нанёс разгромное поражение «Саутгемптону» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче АПЛ
Фото: ReutersReuters

Игра, которая прошла на поле стадиона «Энфилд», завершилась со счётом 4:0 в пользу мерсисайдцев.

В составе «Ливерпуля» дубль в первом тайме оформил Диогу Жота (на второй и 32-й минутах). Также отличились Тьяго Алькантара (на 37-й минуте) и Вирджил ван Дейк (на 52-й минуте).

«Ливерпуль», набравший 28 очков, занимает второе место в турнирной таблице. «Саутгемптон» с 14 баллами — на 14-й строчке. Лидирует в АПЛ «Челси» (29), который в матче 13-го тура 28 ноября примет на своём поле «Манчестер Юнайтед» (17).

Ранее сообщалось, что «Арсенал» забил два безответных мяча «Ньюкаслу» в матче АПЛ.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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