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«Ювентус» с минимальным счётом уступил «Аталанте»

Чемпионат.comиещё 6
28 минут назад

«Ювентус» потерпел поражение от «Аталанты» в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди, ему помогали Эмануэле Пренна и Давиде Империале.

«Ювентус» уступил «Аталанте»
Фото: InstagramInstagram

Единственный гол в середине первого тайма забил колумбийский форвард Дуван Сапата. Ему ассистировал албанский защитник Берат Джимсити.

У «Ювентуса» 21 балл, команда располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» набрала 28 очков и занимает четвёртое место.

В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» 30 ноября сыграет на выезде с «Салернитаной», а «Аталанта» в этот же день примет «Венецию».

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