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1 час назад

«Ювентусу» пригрозили изгнанием из Серии А

Туринский «Ювентус» могут перевести в Серию Б и лишить титулов из-за расследования, связанного с действиями руководства клуба. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на главу итальянской ассоциации защиты прав потребителей (CODACONS) Марко Донцелли.

«Ювентусу» пригрозили изгнанием из Серии А
Фото: Jonathan Moscrop / globallookpress.comJonathan Moscrop / globallookpress.com

«Если "Ювентус" незаконно получил преимущество перед другими командами, то управление рыночной конкуренции должно вмешаться и наложить индивидуальные санкции», — заявил Донцелли. По его мнению, туринский клуб не будет освобожден от наказания, одним из которых может стать изгнание из Серии А.

Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи попали под следствие по подозрению в мошенничестве. Специалисты могли сфальсифицировать финансовые данные клуба на сумму в 50 миллионов евро. Полиция Турина обыскала штаб-квартиру «Ювентуса» в районе Континасса для извлечения необходимых для расследования документов.

После 14 матчей «Ювентус» имеет в активе 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

Футбол,Андреа Аньелли,Фабио Паратичи,Павел Недвед,
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