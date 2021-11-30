«Ювентусу» пригрозили изгнанием из Серии А

«Если "Ювентус" незаконно получил преимущество перед другими командами, то управление рыночной конкуренции должно вмешаться и наложить индивидуальные санкции», — заявил Донцелли. По его мнению, туринский клуб не будет освобожден от наказания, одним из которых может стать изгнание из Серии А.