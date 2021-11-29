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24 минуты назад

Футболист "Зенита" подверг резкой критике Сталина

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев в интервью Youtube-каналу Sports.ru рассказал о своем отношении к Иосифу Сталину.

Футболист "Зенита" подверг резкой критике Сталина
Фото: РамблерРамблер

По словам Оздоева, он относится к советскому вождю плохо из-за массовой депортации чеченцев и ингушей в 1944 году.

«Во время войны около 30 тысяч ингушей ушли на фронт, а остальных всех депортировали. У меня бабушка была депортирована, она рассказывала, как в поезде ехали», - рассказал Оздоев.

По его словам, в дороге бабушка видела много смертей, люди мерзли и умирали от голода.

От отметил, что обижен на Сталина за то, что он сослал его народ, но при этом не может упрекать тех людей, у кого к Сталину другое отношение.

Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года стала самым массовым переселением народов в СССР, обвиненных в измене родине. Почти 500 тысяч человек были выселены в северные районы Казахстана и Киргизии. Человеческие потери в период выселения превысили треть от всей численности чеченцев и ингушей. Люди смогли вернуться на свою историческую родину лишь в 1957 году.

Футбол,Магомед Оздоев,Зенит,Sports.ru,
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