Футболист "Зенита" подверг резкой критике Сталина

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев в интервью Youtube-каналу Sports.ru рассказал о своем отношении к Иосифу Сталину.
По словам Оздоева, он относится к советскому вождю плохо из-за массовой депортации чеченцев и ингушей в 1944 году.
«Во время войны около 30 тысяч ингушей ушли на фронт, а остальных всех депортировали. У меня бабушка была депортирована, она рассказывала, как в поезде ехали», - рассказал Оздоев.
По его словам, в дороге бабушка видела много смертей, люди мерзли и умирали от голода.
От отметил, что обижен на Сталина за то, что он сослал его народ, но при этом не может упрекать тех людей, у кого к Сталину другое отношение.
Депортация чеченцев и ингушей 23 февраля 1944 года стала самым массовым переселением народов в СССР, обвиненных в измене родине. Почти 500 тысяч человек были выселены в северные районы Казахстана и Киргизии. Человеческие потери в период выселения превысили треть от всей численности чеченцев и ингушей. Люди смогли вернуться на свою историческую родину лишь в 1957 году.