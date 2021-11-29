Футболист "Зенита" подверг резкой критике Сталина

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев в интервью Youtube-каналу Sports.ru рассказал о своем отношении к Иосифу Сталину.

Фото: Рамблер Рамблер

По словам Оздоева, он относится к советскому вождю плохо из-за массовой депортации чеченцев и ингушей в 1944 году.

«Во время войны около 30 тысяч ингушей ушли на фронт, а остальных всех депортировали. У меня бабушка была депортирована, она рассказывала, как в поезде ехали», - рассказал Оздоев.

По его словам, в дороге бабушка видела много смертей, люди мерзли и умирали от голода.

От отметил, что обижен на Сталина за то, что он сослал его народ, но при этом не может упрекать тех людей, у кого к Сталину другое отношение.