Суд запретил 12 фанатам ЦСКА посещать матчи

Суд запретил 12 фанатам ЦСКА, которых задержали после матча команды с «Зенитом» 28 ноября, посещать спортивные мероприятия в ближайшие два года. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, болельщикам также назначают штрафы.

Фото: ТАСС ТАСС

«Постановлением суда сегодня было оштрафовано пять человек на 20 тысяч рублей, еще два человека — на 15 тысяч рублей. Всем им также запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на 2 года», — отметили в суде.

В пресс-службе добавили, что накануне похожим образом были наказаны пять человек, еще как минимум 10 протоколов суду только предстоит рассмотреть.