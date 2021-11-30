Суд запретил 12 фанатам ЦСКА посещать матчи

Суд запретил 12 фанатам ЦСКА, которых задержали после матча команды с «Зенитом» 28 ноября, посещать спортивные мероприятия в ближайшие два года. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, болельщикам также назначают штрафы.
«Постановлением суда сегодня было оштрафовано пять человек на 20 тысяч рублей, еще два человека — на 15 тысяч рублей. Всем им также запрещено посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на 2 года», — отметили в суде.
В пресс-службе добавили, что накануне похожим образом были наказаны пять человек, еще как минимум 10 протоколов суду только предстоит рассмотреть.
Напомним, что причиной задержания стало пиротехническое шоу, которое устроили фанаты ЦСКА во время матча команды против питерского "Зенита" 28 ноября на «ВЭБ-арене» в Москве в своей фанатской зоне. После окончания игры части болельщиков ЦСКА больше часа не давали покинуть трибуны — у выхода их ожидали сотрудники ОМОН, которые досматривали их и отводили в автозаки.