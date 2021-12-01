Отец Месси ответил критикам Лионеля

Недавно нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место у Жоржиньо из «Челси».