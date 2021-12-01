Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
1 час назад

Отец Месси ответил критикам Лионеля

Отец нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси Хорхе отреагировал на завоевание аргентинским футболистом седьмого «Золотого мяча» в карьере.

Отец Месси ответил критикам Лионеля
Фото: EPAEPA

«Бла-бла-бла… Продолжай», — подписал отец футболиста фото, которое выложил в своём аккаунте в «инстаграме».

Недавно нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место у Жоржиньо из «Челси».

Многие считают, что награду лучшему футболисту уходящего года должен был получить нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, занявший в голосовании второе место.

Футбол,Роберт Левандовски,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители