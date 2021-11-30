В России возмутились словами Рыбуса о сборной

«Во-первых, нужно разделять государственную русофобскую позицию с позицией отдельных игроков, спортсменов. Поляки, в большинстве своем, не знаю, как русских людей, но Россию не любят. В своей основе это русофобская страна, но это не значит, что отдельные люди придерживаются таких же взглядов, — подчеркнул экс-владелец «Спартака».



— И я считаю, что очень большая глупость нападать на человека за то, что он любит свою родину и считает, что их сборная сильнее нашей. Тем более, лично мое мнение, что вместе с Робертом Левандовски поляки действительно сильнее наших. Наш лидер Артем Дзюба и играть-то не хочет и точно не сравним по своему классу с Левандовски. Я что-то не припоминаю за последние тридцать лет, чтобы кто-то из российских игроков не то что номинировался, а упоминался как кандидат на «Золотой мяч». А Левандовски чудом проиграл, и большинство людей считают, что это несправедливо.



Нападать за это на человека абсолютно нельзя, тем более депутатам. А эти ребята любят, чтобы им закинули что-то непонятное, и они уже раздуют любую ситуацию. Ну а мое личное мнение, что если Левандовски на поле, эта команда сильнее нашей. Но тем приятнее будет ее пройти. Не критично сильнее, но эта персоналия делает погоду. Так же раньше Андрей Шевченко делал погоду в сборной Украины. Есть ситуации, когда от одного игрока зависит результат, поэтому сборная Польши с Левандовски и без него — две большие разницы.



Ну и вообще все поляки, которые играют у нас, хорошо выглядят. Если честно, не помню ни одного польского футболиста, игравшего у нас, кто смотрелся бы плохо. Начиная от очень прилично игравшего в воротах Войцеха Ковалевски и заканчивая Себастьяном Шиманьски из «Динамо», тем же Рыбусом и Гжегожем Крыховяком. Не понимаю, чего тут обижаться. Они все лидеры в своих командах, показывают хороший футбол».