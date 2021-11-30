"Остался на костылях": Карпин объяснил автогол Кудряшова

«Общался с Кудряшовым по телефону. Его моральное состояние стало получше, начал играть уже. Что (в том эпизоде) он хотел сделать - понятно, но не смог сделать, потому что свело обе задние мышцы. Остался на костылях», - сказал Карпин журналистам.