"Остался на костылях": Карпин объяснил автогол Кудряшова

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что моральное состояние защитника Федора Кудряшова, который в матче с хорватами забил в свои ворота, улучшилось, пишет РИА Новости.
«Общался с Кудряшовым по телефону. Его моральное состояние стало получше, начал играть уже. Что (в том эпизоде) он хотел сделать - понятно, но не смог сделать, потому что свело обе задние мышцы. Остался на костылях», - сказал Карпин журналистам.
Сборная России 14 ноября в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 уступила команде Хорватии со счетом 0:1, заняв второе место в группе и не пробившись напрямую на мировое первенство. Мяч в свои ворота забил Кудряшов.