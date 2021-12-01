«Вы подали в суд. Ничего вы не получите. Если не согласитесь на эту сумму (80 000 долларов), ты будешь пожизненно инвалидом. Мы ноги тебе поломаем, будешь на коляске ездить», - судя по данным источника, именно такие слова услышал Канчельскис от неизвестного, после чего получил записку с номером телефона.