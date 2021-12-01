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4 часа назад

​Раскрыты детали истории с угрозами Канчельскису

В среду появилась информация о том, что экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис написал заявление в полицию из-за получения угрозы.

«Мы ноги тебе поломаем, будешь на коляске ездить»
Фото:  пресс-служба ФК "Волга" (Нижний Новгород) пресс-служба ФК "Волга" (Нижний Новгород)

Телеграм-канал «Мутко против» рассказал о некоторых подробностях ситуации с Канчельскисом, случившейся в кафе «Оазис». В полиции считают, что за экс-футболистом «Манчестер Юнайтед» следили давно – работники кафе сказали, что люди, которые замечены на камерах наблюдения, не впервые приходили в заведение.

«Вы подали в суд. Ничего вы не получите. Если не согласитесь на эту сумму (80 000 долларов), ты будешь пожизненно инвалидом. Мы ноги тебе поломаем, будешь на коляске ездить», - судя по данным источника, именно такие слова услышал Канчельскис от неизвестного, после чего получил записку с номером телефона.

По решению ФИФА узбекистанский клуб «Навбахор» должен выплатить Андрею Канчельскису 1,6 миллиона евро.

Футбол,Андрей Канчельскис,СБОРНАЯ РОССИИ,Манчестер Юнайтед,
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