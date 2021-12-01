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1 час назад

«Спартак» ведёт переговоры о переходе немецкого полузащитника Безушкова

«Спартак» ведёт переговоры о переходе полузащитника клуба «Ян Регенсбург» Макса Безушкова. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Отец игрока родом из Новосибирска, а мама из Казахстана, поэтому полузащитник имеет право на российское гражданство. 24-летний немецкий полузащитник выступает за «Ян Регенсбург» с 2019 года. Футболист является воспитанником «Штутгарта». По ходу карьеры игрок также выступал за «Айнтрахт», «Хольштайн Киль» и «Юнион». В нынешнем сезоне Макс Безушков провёл 16 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Также полузащитник вызывался в молодёжную сборную Германии. В её составе он провёл 10 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт футболиста с клубом «Ян Регенсбург» рассчитан до июня 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 1,5 млн.

«Спартак» ведёт переговоры о переходе немецкого полузащитника Безушкова
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Футбол,Макс Безушков,Спартак,
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