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1 час назад

Экс-футболист «Спартака» вошел в символическую сборную мира

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев попал в символическую сборную мира по версии португальской газетой Record.

Экс-футболист «Спартака» вошел в символическую сборную мира
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Список состоит из игроков, которые родились в 1972 году. В него вошли Марк Боснич, Лилиан Тюрам, Маркус Баббель, Яп Стам, Кристиан Циге, Дмитрий Аленичев, Павел Недвед, Зинедин Зидан, Карел Поборски, Кристоф Дюггари и Ривалдо.

Аленичев — первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА (в 2003 году) и Лиги чемпионов УЕФА (в 2004 году), причем в обоих финалах Аленичев забивал по голу. Один из четырех футболистов (наряду с Куманом, Роналдо и Джеррардом), кто забивал голы в двух финалах разных еврокубков подряд.

Аленичев также выступал за итальянские «Рому» и «Перуджу», португальский «Порту» и московский «Локомотив».

Ранее Дмитрий Аленичев поделился мнением, что форвард петербургского «Зенита» будет вызван на стыковые матчи чемпионата мира.

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