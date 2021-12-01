Экс-футболист «Спартака» вошел в символическую сборную мира

Аленичев — первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА (в 2003 году) и Лиги чемпионов УЕФА (в 2004 году), причем в обоих финалах Аленичев забивал по голу. Один из четырех футболистов (наряду с Куманом, Роналдо и Джеррардом), кто забивал голы в двух финалах разных еврокубков подряд.