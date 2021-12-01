В "Локомотиве" раскрыли зарплату штаба Рангника

Когда Рангнику пришло приглашение от "Манчестер Юнайтед", то после разговора с руководством клуба было принято решение расторгнуть контракт по соглашению сторон. Отметим, что "МЮ" обращался не только к Ральфу, но и в "Локомотив" - с просьбой отпустить его в Англию. Поэтому тут и не могло быть каких-то иных вариантов, кроме как согласиться.