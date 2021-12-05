Канчельскис о приглашении Ваноли: Федун продолжает убивать "Спартак"

«Не удивлен назначением Ваноли. В «Спартаке» работает уникальный руководитель — Леонид Федун. Его действия — что-то с чем-то. Жалко болельщиков красно-белых, они не понимают, что происходит. Ну, ничего, Федун продолжает убивать «Спартак. Я уже не удивляюсь происходящему в клубе. Клуб тонет и тонет, все тише и тише», — передает слова Канчельскиса «Рейтинг Букмекеров».