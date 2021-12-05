Канчельскис о приглашении Ваноли: Федун продолжает убивать "Спартак"

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Андрей Канчельскис высказался о потенциальном приглашении в качестве главного тренера столичной команды итальянца Паоло Ваноли.
«Не удивлен назначением Ваноли. В «Спартаке» работает уникальный руководитель — Леонид Федун. Его действия — что-то с чем-то. Жалко болельщиков красно-белых, они не понимают, что происходит. Ну, ничего, Федун продолжает убивать «Спартак. Я уже не удивляюсь происходящему в клубе. Клуб тонет и тонет, все тише и тише», — передает слова Канчельскиса «Рейтинг Букмекеров».
После 17 туров «Спартак» занимает промежуточное девятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). 4 декабря подопечные Руя Витории в меньшинстве одолели грозненский «Ахмат» со счетом 2:1. Форвард москвичей Александр Соболев был удален на 32-й минуте встречи. Голами отметились Виктор Мозес и Квинси Промес.
Подопечные Руя Витории также сохраняют шанс на выход в весеннюю стадию еврокубков, занимая перед последней встречей группового раунда второе место в группе С. 9 декабря они на выезде сыграют против польской «Легии».
Ранее бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что поможет Витории сохранить свое место.