Моуринью может вернуться в АПЛ

Ливерпульский "Эвертон" проявляет интерес к главному тренеру римской "Ромы" Жозе Моуринью, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, руководство английского клуба недовольно результатам команды под руководством Рафаэля Бенитеса и рассматривает кандидатуру Моуринью.
После 14 туров "Эвертон" с 15 очками занимает лишь 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Рома" с 25 очками после 16 туров находится на шестой позиции в Серии А.
Напомним что ранее 53-летний Моуринью в Англии тренировал "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".