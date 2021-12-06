Два российских игрока отстранены от футбола на пять лет

«Футболисты команды «Металлург-Видное» Дмитрий Андрияхин и Анатолий Негода отстранены от любой связанной с футболом деятельности на 5 лет за систематическую игру на тотализаторе. Каждый из них совершил более 500 ставок, включая сотни ставок на матчи под эгидой РФС. При этом игроки не совершали интерактивных ставок на матчи с участием своей команды», — прокомментировали ситуацию в службе коммуникаций РФС.