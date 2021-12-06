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1 час назад

Два российских игрока отстранены от футбола на пять лет

Футболисты клуба второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2) «Металлург-Видное» Дмитрий Андрияхин и Анатолий Негода отстранены от футбола на пять лет за ставки. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Два российских игрока отстранены от футбола на пять лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Футболисты команды «Металлург-Видное» Дмитрий Андрияхин и Анатолий Негода отстранены от любой связанной с футболом деятельности на 5 лет за систематическую игру на тотализаторе. Каждый из них совершил более 500 ставок, включая сотни ставок на матчи под эгидой РФС. При этом игроки не совершали интерактивных ставок на матчи с участием своей команды», — прокомментировали ситуацию в службе коммуникаций РФС.

В первой части сезона «Металлург-Видное» занял последнее место в ФНЛ-2 группе 3.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Андрияхина и Негоды составляет €100 тыс. на одного футболиста.

Футбол,Анатолий Негода,Дмитрий Андрияхин,РФС,
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