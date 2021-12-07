В «Тоттенхэме» зафиксирована вспышка коронавируса

Несколько футболистов и членов тренерского штаба лондонского «Тоттенхэма» сдали положительные тесты на коронавирус.

Об этом сообщает football.london. По информации источника, представители клуба, чьи анализы оказались положительными, во вторник проведут повторное тестирование методом ПЦР.