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26 минут назад

Источник: в «Тоттенхэме» зафиксирована вспышка коронавируса

Несколько футболистов и членов тренерского штаба лондонского «Тоттенхэма» сдали положительные тесты на коронавирус.

В «Тоттенхэме» зафиксирована вспышка коронавируса
Фото: APAP

Об этом сообщает football.london. По информации источника, представители клуба, чьи анализы оказались положительными, во вторник проведут повторное тестирование методом ПЦР.

«Тоттенхэм» 9 декабря примет французский «Ренн» в шестом туре групповой стадии Лиги конференций. 12 декабря лондонскому клубу предстоит провести матч 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Брайтоном».

Ранее «Тоттенхэм» разгромил «Норвич» в матче АПЛ.

Футбол,
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