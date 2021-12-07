В «Тоттенхэме» зафиксирована вспышка коронавируса

Несколько футболистов и членов тренерского штаба лондонского «Тоттенхэма» сдали положительные тесты на коронавирус.
Об этом сообщает football.london. По информации источника, представители клуба, чьи анализы оказались положительными, во вторник проведут повторное тестирование методом ПЦР.
«Тоттенхэм» 9 декабря примет французский «Ренн» в шестом туре групповой стадии Лиги конференций. 12 декабря лондонскому клубу предстоит провести матч 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Брайтоном».
Ранее «Тоттенхэм» разгромил «Норвич» в матче АПЛ.