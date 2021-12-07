Экс-футболист «Зенита» признался в разорении и работе грузчиком

Бывший игрок «Динамо», сборной Украины и питерского «Зенита» Роман Максимюк из-за игромании потерял все свои сбережения и сейчас вынужден работать грузчиком. Об этом он рассказал в интервью Fanday.

Фото: ФК «Зенит» ФК «Зенит»

По словам Романа Максимюка, самый большой гонорар у него был за Кубок России – $50 тыс. На эти деньги он смог купить три трехкомнатные квартиры в Ивано-Франковске.

Однако затем квартиры он продал, купил на эти деньги недвижимость в Киеве, которую отдал жене при разводе. Остальные же гонорары, которые заработал за свою успешную карьеру, проиграл в казино.

«Моя игромания – это игра в казино. Это не игровые автоматы, а казино. Я был игроманом, этого не скрываю, все об этом знают. Все сбережения, что я заработал, я проиграл в казино», - рассказал спортсмен.

Он отметил, что сейчас вынужден работать грузчиком.