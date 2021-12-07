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1 час назад

Пять игроков «Челси» не сыграют против «Зенита»

В матче последнего тура группового этапа Лиги Чемпионов против петербургского «Зенита» за лондонский «Челси» не сыграют сразу пять футболистов основного состава. В Петербург не прилетели Бен Чилуэлл, Нголо Канте, Жоржиньо Фрелло, Матео Ковачич и Трево Чалоба.

Пять игроков «Челси» не сыграют против «Зенита»
Фото: ReutersReuters

По словам главного тренера «синих» Томаса Тухеля, Чилуэлл, Канте, Жоржиньо и Чалоба не сыграют из-за травм и усталости. А Ковачич сдал положительный тест на ковид.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Челси» состоится завтра в Санкт-Петербурге в 20:45 по московскому времени.

В предыдущем матче Лиги Чемпионов «сине-бело-голубые» сыграли вничью со шведским «Мальмё».

Футбол,Жоржиньо Фрелло,Матео Ковачич,Зенит,
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