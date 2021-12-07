Российский фигурист предсказал провал сборной по футболу на ЧМ-2022

Российский фигурист Денис Ходыкин оценил перспективы сборной России по футболу в стыковых матчах отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года.

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По мнению Ходыкина, российским футболистам будет тяжело победить поляков.

«Выйдет ли сборная России на чемпионат мира? Не думаю, что выйдет, но верю (смеется). Нельзя недооценивать Польшу в стыковых матчах, как и любого соперника», - сказал фигурист в интервью «Газете.ру».

Он особенно отметил нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски, при этом выразив уверенность, что «одного игрока всегда можно закрыть».

22-летний Денис Ходыкин выступает в парном катании с Дарьей Павлюченко. В 2020 году Ходыкин и Павлюченко стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.