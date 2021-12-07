Российский фигурист предсказал провал сборной по футболу на ЧМ-2022

Российский фигурист Денис Ходыкин оценил перспективы сборной России по футболу в стыковых матчах отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года.
По мнению Ходыкина, российским футболистам будет тяжело победить поляков.
«Выйдет ли сборная России на чемпионат мира? Не думаю, что выйдет, но верю (смеется). Нельзя недооценивать Польшу в стыковых матчах, как и любого соперника», - сказал фигурист в интервью «Газете.ру».
Он особенно отметил нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски, при этом выразив уверенность, что «одного игрока всегда можно закрыть».
22-летний Денис Ходыкин выступает в парном катании с Дарьей Павлюченко. В 2020 году Ходыкин и Павлюченко стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.
24 марта сборная России по футболу сыграет с командой Польши в полуфинале стыковых матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В случае победы 29 марта россиян ждет домашняя встреча с победителем пары Швеция - Чехия.