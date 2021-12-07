Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 74.14EUR 83.71
Войти в почту
44 минуты назад

Российский фигурист предсказал провал сборной по футболу на ЧМ-2022

Российский фигурист Денис Ходыкин оценил перспективы сборной России по футболу в стыковых матчах отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года.

Российский фигурист предсказал провал сборной по футболу на ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Ходыкина, российским футболистам будет тяжело победить поляков.

«Выйдет ли сборная России на чемпионат мира? Не думаю, что выйдет, но верю (смеется). Нельзя недооценивать Польшу в стыковых матчах, как и любого соперника», - сказал фигурист в интервью «Газете.ру».

Он особенно отметил нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски, при этом выразив уверенность, что «одного игрока всегда можно закрыть».

22-летний Денис Ходыкин выступает в парном катании с Дарьей Павлюченко. В 2020 году Ходыкин и Павлюченко стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.

24 марта сборная России по футболу сыграет с командой Польши в полуфинале стыковых матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В случае победы 29 марта россиян ждет домашняя встреча с победителем пары Швеция - Чехия.

Футбол,Денис Ходыкин,Дарья Павлюченко,СБОРНАЯ РОССИИ,Газета.Ru,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители