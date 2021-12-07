"Лейпциг" обыграл "Манчестер Сити" в ЛЧ

В другом матче группы A французский ПСЖ дома крупно обыграл бельгийский "Брюгге" со счетом 4:1. По итогам группового этапа "Манчестер Сити" и ПСЖ вышли в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое (12 очков) и второе (11) места соответственно. "Лейпциг" после шести игр набрал семь очков, занял третью строчку и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. "Брюгге" занял последнее место в группе, бельгийская команда набрала четыре очка.