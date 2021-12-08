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1 час назад

Умер экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула

Обладатель Кубка СССР по футболу, бывший главный тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула скончался на 62-ом году жизни. Об этом сообщила пресс-служба ростовского футбольного клуба.

Умер экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания станут известны позднее.

Игорь Гамула родился 17 февраля 1960 года в городе Ворошиловск Луганской области УССР. В высшей лиге чемпионата СССР играл за ворошиловскую «Зарю» и ростовский СКА, с которым в 1981 году выиграл кубок СССР.

В 1992 году начал тренерскую карьеру на посту наставника херсонской «Таврии». 19 июля 2011 года приступил к работе в спортивном отделе клуба «Ростов» в должности тренера-селекционера.

3 августа 2011 года возглавил молодежный состав «Ростова», сменив на этом посту Андрея Талалаева.

25 сентября 2014 года, после отставки Миодрага Божовича, Гамула был назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Ростов», а 29 сентября утвержден на пост главного тренера ростовского клуба.

В середине декабря того же года Гамула покинул пост главного тренера клуба из-за скандала с расистским высказыванием в сторону темнокожих игроков клуба, однако продолжил работать в качестве старшего тренера молодежного состава «Ростова».

Футбол,Игорь Гамула,Андрей Талалаев,СКА,
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