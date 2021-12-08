Умер экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула

Обладатель Кубка СССР по футболу, бывший главный тренер ФК «Ростов» Игорь Гамула скончался на 62-ом году жизни. Об этом сообщила пресс-служба ростовского футбольного клуба.
«Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», — говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания станут известны позднее.
Игорь Гамула родился 17 февраля 1960 года в городе Ворошиловск Луганской области УССР. В высшей лиге чемпионата СССР играл за ворошиловскую «Зарю» и ростовский СКА, с которым в 1981 году выиграл кубок СССР.
В 1992 году начал тренерскую карьеру на посту наставника херсонской «Таврии». 19 июля 2011 года приступил к работе в спортивном отделе клуба «Ростов» в должности тренера-селекционера.
3 августа 2011 года возглавил молодежный состав «Ростова», сменив на этом посту Андрея Талалаева.
25 сентября 2014 года, после отставки Миодрага Божовича, Гамула был назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Ростов», а 29 сентября утвержден на пост главного тренера ростовского клуба.
В середине декабря того же года Гамула покинул пост главного тренера клуба из-за скандала с расистским высказыванием в сторону темнокожих игроков клуба, однако продолжил работать в качестве старшего тренера молодежного состава «Ростова».