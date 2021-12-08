Петербуржцам не оставят шансов

8 декабря в матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле сыграет с «Челси». Для петербуржцев это последний матч в главном еврокубковом турнире: они отправляются в Лигу Европы. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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«Зенит» - «Челси»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 8 декабря, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

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8 декабря «Зенит» на своем поле сыграет с «Челси» в 2-м матче группового этапа Лиги чемпионов. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 20:45 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами англичан. Поставить на «Челси» можно с коэффициентом 1.58, это примерно 63% вероятности. Шансы «Зенита» аналитики оценили коэффициентом 6.60 (15%), а на ничью можно сделать ставку за 4.35 (22%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 2.5 – за 2.05.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.80. С коэффициентом 2.00 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – победа английского клуба со счетом 1:0. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 7.50.

«Зенит» - «Челси»: какие делать ставки на игру Лиги чемпионов 8 декабря

«Зенит» решил все свои вопросы в осенне-зимней части еврокубков. Да, с «Ювентусом» и «Челси» побороться не получилось, хоть петербуржцы и старались. Но старание - это одно, а набранные очки - другое. А вот задача минимум зенитовцам покорилась. Третье место в группе гарантировано, даже если в последнем туре команда Семака проиграет 0:10. Все это позволяет сине-бело-голубым думать уже больше об РПЛ, где предстоит матч за лидерство против «Динамо». Отрыв, который был, «Зенит» подрастерял, сейчас его преимущество над москвичами всего 2 очка.

«Челси» же находится на небольшом спаде, если вообще можно так говорить о команде Томаса Тухеля. 3 игры подряд команда пропускала - это уже ЧП само по себе! Кроме того, поражение от «Вест Хэма» лишило лондонцев лидерства в АПЛ: соперники не дремлют. В Лиге чемпионов пока все хорошо: по личным встречам «Челси» опережает «Ювентус». Но итальянцам играть дома с «Мальме», вряд ли команда Массимилиано Аллегри потеряет очки в этой встрече. Поэтому англичане заинтересованы в том, чтобы победить и сохранить первое место в группе. Да и из небольшого кризиса это поможет выйти.

Конечно, класс команд несопоставим, поэтому Томас Тухель вполне может устроить небольшую ротацию состава. Но цель англичан - победить. И наверняка они ее добьются. Пока в матчах против таких соперников удел российских клубов - достойные поражения. Поставить на победу англичан в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.55.

Серия матчей, в которых «Челси» пропускает, достигла цифры 3. Для немецкого специалиста, который в первую очередь ставит команде игру в обороне, это очень неприятно. Поэтому в игре с «Зенитом» англичане будут не просто нацелены на победу, но на сухую победу. И, скорее всего, добиться этого им удастся. Не будем забывать о том, что у «Зенита» впереди важнейший матч в РПЛ, а эта игра по сути носит статус товарищеской. Вряд ли команда Семака сможет поразить ворота соперника. Поставить на то, что хотя бы одна команда не сможет забить, в БК «Фонбет» можно за 2.00.