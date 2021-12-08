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2 часа назад

«Зенит» и «Челси» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 8 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

«Зенит» и «Челси» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Команды огласили стартовые составы на противостояние:

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Барриос, Ловрен, Азмун, Вендел, Малком, Клаудиньо, Кузяев, Караваев, Ракицкий.

«Челси»: Кепа, Кристенсен, Лукаку, Вернер, Сауль, Баркли, Маунт, Хадсон-Одои, Джеймс, Аспиликуэта, Сарр.

После пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Челси» (12) идёт первым, опережая «Ювентус» по личным встречам. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).

Футбол,УЕФА,Зенит,
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