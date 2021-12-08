"Все или ничего": Руй Витория о матче с "Легией"

«Эта игра решающая. Здесь будет все или ничего. То, в чем мы нуждаемся, так это в концентрации и деталях, которые могут изменить все. Сегодня я не скажу, кто будет играть. У нас нет Соболева, Понсе, Ларссона. Но есть те, кто может сыграть впереди — Мозес, Промес, Ломовицкий, Мелкадзе, Бакаев, Шитов, Оганесян. Все 11 человек на поле будут играть на результат», — сказал Витория.