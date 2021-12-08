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1 час назад

"Все или ничего": Руй Витория о матче с "Легией"

Главный тренер «Спартака» Руй Витория назвал решающим предстоящий матч группового этапа Лиги Европы против «Легии». Слова Витории передает «Матч ТВ».

"Все или ничего": Руй Витория о матче с "Легией"
Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look PressMatthias Balk/dpa/Global Look Press

«Эта игра решающая. Здесь будет все или ничего. То, в чем мы нуждаемся, так это в концентрации и деталях, которые могут изменить все. Сегодня я не скажу, кто будет играть. У нас нет Соболева, Понсе, Ларссона. Но есть те, кто может сыграть впереди — Мозес, Промес, Ломовицкий, Мелкадзе, Бакаев, Шитов, Оганесян. Все 11 человек на поле будут играть на результат», — сказал Витория.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.

Подопечные Руя Витории сохраняют шанс на выход в весеннюю стадию еврокубков. Чтобы гарантировать себе место в плей-офф красно-белым необходимо побеждать в Польше, но, при определенных раскладах, для попадания в весеннюю часть еврокубков команде может хватить и ничьей.

Ранее бывший форвард сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о матче между «Спартаком» и «Легией».

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