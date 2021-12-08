«Челси» открыл счёт в матче ЛЧ с «Зенитом»

Лондонский «Челси» открыл счёт в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с петербургским «Зенитом».
Мяч забил Тимо Вернер (2-я минута).
Игра шестого тура группы Н происходит на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
С турнирной точки зрения матч в Петербурге не имеет никакого значения для «Зенита». Команда с берегов Невы гарантировала себе третье место и выход в Лигу Европы. «Челси» борется с «Ювентусом» за первое место в группе Н.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Милан» и оставил итальянский клуб без еврокубков .