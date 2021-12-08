"Зенит" пропустил самый быстрый гол в Лиге чемпионов

"Зенит" в матче против лондонского "Челси" пропустил свой самый быстрый мяч в Лиге чемпионов. Об этом информирует "Опта Спортс" в Telegram.

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Счет открыл немецкий футболист "Челси" Тимо Вернер. Он поразил ворота петербургского клуба на отметке 1 минуты и 22 секунды. До этого самый быстрый мяч в ворота "Зенита" в Лиге чемпионов произошел в 2012 году. Тогда в матче против "Малаги" Иско забил "Зениту" через 2 минуты и 43 секунды с начала матча.

На момент публикации новости "Зенит" ведет со счетом 2:1, идет первый тайм. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию. Напомним, что "Зенит" обеспечил себе третье место в группе H. Клуб с берегов Невы сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.