Россия сократила отставание от Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия приблизилась к Шотландии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после ничьей петербургского "Зенита" и лондонского "Челси" (3:3) в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Результат клуба с берегов Невы позволил России набрать 32,882 балла и сократить отставание от Шотландии, находящейся на девятой позиции, до 0,218 балла. На 11-м месте располагается Украина, в активе которой 31,600 балла. Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках.

Сегодня, 9 декабря, свои матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы проведут московские "Спартак" и "Локомотив". Красно-белые в Варшаве сразятся с "Легией". Начало встречи в 20.45 (мск). "Железнодорожники" на выезде сыграют с "Марселем". Стартовый свисток для команд прозвучит в 23.00 (мск).