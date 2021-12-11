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1 час назад

"Барселона" может расстаться с ведущими игроками из-за убытков от вылета из ЛЧ

"Барселона" может расстаться с голкипером Марк-Андре тер Штегеном, защитником Серджиньо Дестом и полузащитником Френки де Йонгом. Об этом сообщает beIN Sports.

«Барселона» может лишиться ведущих игроков из-за убытков
Фото: TwitterTwitter

Причиной возможной распродажи стал вылет каталонского клуба из Лиги чемпионов. Бюджет "Барсы" закладывался исходя из намерения выйти в плей-офф главного европейского турнира, что могло принести ей внушительную сумму денег. В заключительном матче группового этапа "Барселона" уступила мюнхенской "Баварии" со счетом 0:3. В составе победителей точными ударами отметились Томас Мюллер, Лерой Сане и Джамал Мусиала.

Этот результат не позволил "Барсе" пробиться в 1/8 финала главного европейского клубного турнира. Сине-гранатовые сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. "Бавария" финишировала в группе E на первой строчке.

Второе место заняла лиссабонская "Бенфика", которая в параллельном матче обыграла киевское "Динамо". Киевляне замкнули квартет. Ранее бывший нападающий "Барселоны", а ныне футболист "Атлетико", Антуан Гризманн заявил, что его удивило непопадание каталонского клуба в плей-офф Лиги чемпионов.

Футбол,Томас Мюллер,Антуан Гризманн,Динамо,
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