Сколько «Зенит» заработал в Лиге чемпионов

В руководстве могут быть довольны? Разбираемся в выплатах, положенных петербургскому клубу.

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«Зенит» завершил выступление в Лиге чемпионов – петербуржский клуб финишировал третьим в группе и весной продолжит уже в Лиге Европы. Но за шесть матчей в ЛЧ клуб неплохо заработал. Мы посчитали, сколько денег «Зенит» гарантированно получит за еврокубковую осень.

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Призовой фонд ЛЧ: как распределяются деньги

УЕФА заключает контракты на трехлетний цикл, и с этого сезона действуют новые соглашения о выплатах. Повышение общего призового фонда стало незначительным – всего на €52 млн. Система же осталась прежней: выплаты за квалификацию, победу и ничью, а также бонусы за «исторический коэффициент» и маркетинговый пул (ТВ-права).

УЕФА

Рейтинг на основе исторических коэффициентов ввели в сезоне-2018/19: место в нём рассчитывается на основе выступлений клуба за последние десять лет и бонусных баллов за победы в Лиге чемпионов УЕФА/Кубке европейских чемпионов, Лиге Европы УЕФА/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке.

Выплата высчитывается следующим образом: €1,137 млн умножается на число от 1 до 32, где коэффициент 1 присуждается 32-му клубу, участвующему в ЛЧ. Например: «Реал» занимает первое место, поэтому он гарантированно получит €1,137 млн *32 = €36,384 млн, а «Шерифф», располагающийся на последней строчке, – всего €1,137 млн.

С маркетинговым пулом чуть сложнее: каждой стране выделяется определенная сумма для распределения между её клубами-представителями, в зависимости от стоимости телевизионного рынка. Выплаты зависят от нескольких факторов, среди которых число команд страны-ассоциации в ЛЧ; место, занятое клубом в национальном чемпионате в прошлом сезоне и его результаты в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

Миллионы «Зенита»

За попадание в турнир «Зенит» получит €15,64 млн, за две ничьи и одну победу – €4,66 млн. В таблице исторических коэффициентов за последние десять лет «Зенит» находится на 20-й строчке, но при отсеивании клубов, не участвующих в ЛЧ, – на 17-м, поэтому выплата по этому пункту составит €1,137 млн*16 = €18,192 млн.