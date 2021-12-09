Президент «Барселоны» высказался о вылете клуба из Лиги чемпионов

«Нам всем нужно двигаться в одном направлении. Команда сделала все, что было в ее силах. Этого могло не случиться, но сейчас нам очень грустно. Нельзя опускать руки, необходимо двигаться только вперед. Будем много работать, чтобы исправить ситуацию», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.