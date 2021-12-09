Хави прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов

"Реальность такова, что "Бавария" превзошла нас и подчинила. Нам предстоит очень много работать, чтобы вернуть "Барселону" туда, где она заслуживает быть. Мы заслуживаем того, чтобы бороться за Лигу Чемпионов, а не вылетать и играть в Лиге Европы. Но, к сожалению, это наша реальность.